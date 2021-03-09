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Курс евро впервые с сентября опустился ниже 88 рублей

В то же время доллар подешевел до 73,848 рубля.

9 марта 2021, 12:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов опустился до отметки 87,898. Об этом свидетельствуют данные площадки на 14:55 мск. В последний раз стоимость евро находилась на отметке ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.

В это же время курс доллара опустился до 73,848 рубля. А стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $69,06 за баррель, нефть WTI подорожала до $65,61 за баррель.

В 2020 году россияне сняли со счетов более 28 миллиардов долларов

В 2020 году россияне сняли со счетов более 28 миллиардов долларов

А ещё в конце февраля курс евро превышал 90 рублей. По отношению к российской валюте тогда подорожал и доллар.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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