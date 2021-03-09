Курс евро впервые с сентября опустился ниже 88 рублей
В то же время доллар подешевел до 73,848 рубля.
Фото © Pixabay
Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов опустился до отметки 87,898. Об этом свидетельствуют данные площадки на 14:55 мск. В последний раз стоимость евро находилась на отметке ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.
В это же время курс доллара опустился до 73,848 рубля. А стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $69,06 за баррель, нефть WTI подорожала до $65,61 за баррель.
А ещё в конце февраля курс евро превышал 90 рублей. По отношению к российской валюте тогда подорожал и доллар.
Лента новостей
Выбор редакции
Матвиенко рассказала о перспективах доллара в России
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум
Путин призвал проводить декарбонизацию без ущерба для России
Экономист оценила упрощение вариантов досрочного выхода на пенсию
Турецкий суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве российского посла Карлова
Комментариев: 0