Курс евро впервые с сентября опустился ниже 88 рублей

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов опустился до отметки 87,898. Об этом свидетельствуют данные площадки на 14:55 мск. В последний раз стоимость евро находилась на отметке ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.

В это же время курс доллара опустился до 73,848 рубля. А стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $69,06 за баррель, нефть WTI подорожала до $65,61 за баррель.