Жалобно скулила в сугробе: на трассе под Калугой спасли вмёрзшую в лёд собаку со сломанным позвоночником — видео

На трассе под Калугой спасли вмёрзшую в лёд собаку. Видео © Соцсети

В Калужской области неравнодушные люди спасли собаку, которая вмёрзла в лёд. Оказавшееся в смертельной ловушке животное заметили проезжавшие мимо объездной дороги автомобилисты в минувший понедельник, 8 марта.

"Попытались вырубить лопатой аккуратно лапы и хвост, получилось. Но собака не встала сама, задние лапы не слушались. Оставить её там просто было нереально. Ещё немного — и она бы погибла от холода", — рассказала в соцсетях спасительница пса Алиса Полянская.

После того как животное откопали, его увезли в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у собаки перелом позвоночника. При этом обморожений у пса нет, но задние лапы не двигаются.

Фото © Соцсети

В ближайшее время волонтёры постараются помочь бедолаге с операцией. В частности, в соцсетях уже организован сбор средств. Также для пса ищут опытного хирурга. Сообщается, что пока собаку приютила местная зоозащитница.

А ранее Лайф писал, что в Пермском крае волонтёры спасли пса, который угодил головой в железный капкан на трассе. Когда волонтёры приехали на место, бедняга был еле живой.

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