Компания Unilever уберёт с упаковок косметики слово "нормальный"

Крупная нидерландская компания Unilever уберёт с упаковок и рекламы своих косметических товаров слово "нормальный". Недавно проведённый опрос показал, что это слово вызывает у многих потребителей чувство отчуждения. Отмечается, что речь идёт о выражениях "для нормальной кожи" или "для нормальных волос".

"Это лишь одно из ряда действий, которые мы предпринимаем в рамках нашего позитивного видения красоты, цель которого — не только наносить меньше вреда, но и приносить больше пользы людям и планете", — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Новое правило распространится на такие бренды косметики, как Dove, Axe, Sunsilk и другие, отметили в Unilever. Кроме того, компания также не будет менять форму тела, размер, пропорции или цвет кожи моделей в рекламе с помощью фотошопа.

А ранее Лайф писал, что компания L'Oreal решила убрать из названий своих кремов и лосьонов слова "белый", "светлый" и "осветляющий" на фоне антирасистских протестов по всему миру.

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