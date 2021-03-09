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"Залог независимости": На Украине призвали сделать английский вторым обязательным языком

Русский язык там назвали "остатками прошлого из СССР".

9 марта 2021, 13:01

Фото © Pixabay

Вторым обязательным языком на Украине должен стать английский, чтобы защититься от атак, которые якобы совершает Россия. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", — отметил Данилов на пресс-конференции.

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Он выразил сожаление по поводу того, что за 30 лет страна не определила украинский язык как первичный и фундаментальный, и назвал русский остатками прошлого из Советского Союза.

По мнению секретаря СНБО, английский станет для Незалежной залогом независимости. Данилов предложил использовать его уже в детских садах и школах.

А ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура в значительной степени принадлежит и украинцам, и назвал русский язык "слобожанским". Норвежский журналист раскритиковал Авакова за это высказывание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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