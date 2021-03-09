Путин призвал проводить декарбонизацию без ущерба для России
Он попросил сотрудничать по этому направлению с заинтересованными зарубежными коллегами.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Процесс декарбонизации является важным направлением, однако он не должен быть инструментом для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не шло в ущерб нашей стране", — сказал Путин на встрече с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.
Президент напомнил о недавних сложных ситуациях в некоторых европейских странах, а также на юге США, где из-за холодов замёрзли ветряные мельницы, а чтобы их разморозить, нужно было использовать, по его словам, даже запрещённые в некоторых местах способы для производства электроэнергии.
Сейчас очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики и привлекать не только учёных, но и практиков, знающих о процессах реальной жизни. Кроме того, необходимо сотрудничество с коллегами из Европы, стран СНГ и со всеми, кто в этом заинтересован, резюмировал глава государства.
Лента новостей
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терёшина попалась за рулём "ягуара", числившегося в розыске
сегодня в 13:16
Экс-тренера "Спартака" Олега Романцева выписали из больницы после инфаркта
сегодня в 13:12
Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение
сегодня в 13:05
Ранее Путин предостерёг от резкого отказа от угля и напомнил о "замёрзшем" Техасе.
Выбор редакции
Зеленский назвал условие, при котором лично встретится с Путиным
Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы
Где взятки гладки: составлен рейтинг самых коррумпированных регионов России
Турецкий суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве российского посла Карлова
Инфекционист спрогнозировал скачок заболеваемости ковидом весной и призвал россиян не расслабляться
Комментариев: 0