Путин призвал проводить декарбонизацию без ущерба для России

Процесс декарбонизации является важным направлением, однако он не должен быть инструментом для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не шло в ущерб нашей стране", — сказал Путин на встрече с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Президент напомнил о недавних сложных ситуациях в некоторых европейских странах, а также на юге США, где из-за холодов замёрзли ветряные мельницы, а чтобы их разморозить, нужно было использовать, по его словам, даже запрещённые в некоторых местах способы для производства электроэнергии.

Сейчас очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики и привлекать не только учёных, но и практиков, знающих о процессах реальной жизни. Кроме того, необходимо сотрудничество с коллегами из Европы, стран СНГ и со всеми, кто в этом заинтересован, резюмировал глава государства.

Ранее Путин предостерёг от резкого отказа от угля и напомнил о "замёрзшем" Техасе.

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