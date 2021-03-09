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Путин призвал проводить декарбонизацию без ущерба для России

Он попросил сотрудничать по этому направлению с заинтересованными зарубежными коллегами.

9 марта 2021, 13:22
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Процесс декарбонизации является важным направлением, однако он не должен быть инструментом для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не шло в ущерб нашей стране", — сказал Путин на встрече с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

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Президент напомнил о недавних сложных ситуациях в некоторых европейских странах, а также на юге США, где из-за холодов замёрзли ветряные мельницы, а чтобы их разморозить, нужно было использовать, по его словам, даже запрещённые в некоторых местах способы для производства электроэнергии.

Сейчас очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики и привлекать не только учёных, но и практиков, знающих о процессах реальной жизни. Кроме того, необходимо сотрудничество с коллегами из Европы, стран СНГ и со всеми, кто в этом заинтересован, резюмировал глава государства.

Ранее Путин предостерёг от резкого отказа от угля и напомнил о "замёрзшем" Техасе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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