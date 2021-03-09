Экономист оценила упрощение вариантов досрочного выхода на пенсию

Включение периодов обучения и дополнительного профессионального образования в стаж работы, что даст право досрочного выхода на пенсию, — обычный технологический приём, используемый при определённых условиях. Такое мнение Лайфу высказала профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина.

"Такой технологический приём не нов, всегда использовали при определённых условиях, когда появлялся риск избыточной рабочей силы или необходимости ротации. Вероятно, что люди уже обладают своими запланированными делами вне использования себя как работника и в принципе уже готовы к уходу", — объяснила она.

Эксперт отметила, что учебный день требует физических и психологических способностей человека для обучения, а это является большим трудом. Получение же дополнительного профессионального образования — это уже углубление имеющихся компетенций или получение новых, заметила она.

Храпылина уточнила, что если работодатель заинтересован в постоянном повышении качества своей продукции, то ему необходимо совершенствоваться вместе с коллективом и сотрудниками, ведь в его же интересах получить квалифицированного работника.

Ранее стало известно, кто в 2021 году может претендовать на досрочную пенсию.

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