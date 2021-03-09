Инфекционист спрогнозировал скачок заболеваемости ковидом весной и призвал россиян не расслабляться

Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России заметно улучшается, но расслабляться не стоит — весной может случиться очередной скачок, связанный, в частности, с приходом новых подвидов CoViD-19 из Европы. При этом весенний подъём не будет взрывным и составит не более 15–20 тысяч случаев в сутки. Об этом рассказал ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

"Мы сейчас видим снижение заболеваемости. Оно логичное, потому что те морозы, которые были зимой, не способствовали передаче инфекции. Боюсь, что с оттепелью и увеличением влажности воздуха мы, к сожалению, можем увидеть подъём заболеваемости в середине весны. Я надеюсь, что он не будет тяжёлым для системы здравоохранения, не будет взрывным, около 15–20 тысяч заболевших в день", — сказал Тимаков.

Как пояснил инфекционист, рост заболеваемости будет связан не только с изменением погодных условий, но и с приходом из Европы новых штаммов ковида, которым россияне, в том числе переболевшие "классическим" вариантом инфекции, тоже подвержены. По словам врача, вирус так или иначе придёт в Россию, так как страна не изолирована от окружающего мира. В то же время, чтобы вызвать ощутимый эпидемический подъём заболеваемости, новым подвидам коронавируса потребуется два-три месяца, отметил эксперт.

По словам доктора, к подъёму заболеваемости ковидом российская система здравоохранения готова. Существуют новые протоколы лечения. Кроме того, растёт масштаб вакцинации населения. Теперь главное, чтобы к нему были готовы и люди. Россияне должны понимать, что вирус никуда не делся и расслабляться не время.

"Я вижу, что вокруг все расслабились, масочный режим толком не соблюдается, плюс вакцинация ещё не вошла в ту волну, когда можно эпидпроцесс контролировать. Расслабляться до конца весны не стоит однозначно", — заключил Тимаков.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 9445 новых случаев коронавируса — и это минимум с 2 октября прошлого года.

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