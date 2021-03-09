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Турецкий суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве российского посла Карлова

9 марта 2021, 13:42
<p>Фото © ТАСС/AP Photo/Burhan Ozbilici</p>

Фото © ТАСС/AP Photo/Burhan Ozbilici

Турецкий суд начал выносить приговоры 28 обвиняемым по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. К настоящему моменту пятеро фигурантов получили пожизненное, шестерых приговорили к срокам от 5 до 9 лет, ещё пятеро были оправданы.

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Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Преступник прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности и несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления. Киллера — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте.

По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком. Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один.

В апреле 2018 арестовали Шахина Согюта, которого считают куратором преступления. Следователи предполагают, что он является сторонником движения FETO, которое возглавляет оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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