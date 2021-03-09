Турецкий суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве российского посла Карлова
Фото © ТАСС/AP Photo/Burhan Ozbilici
Турецкий суд начал выносить приговоры 28 обвиняемым по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. К настоящему моменту пятеро фигурантов получили пожизненное, шестерых приговорили к срокам от 5 до 9 лет, ещё пятеро были оправданы.
Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Преступник прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности и несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления. Киллера — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте.
По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком. Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один.
В апреле 2018 арестовали Шахина Согюта, которого считают куратором преступления. Следователи предполагают, что он является сторонником движения FETO, которое возглавляет оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.
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