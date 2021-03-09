"Может одержать победу": Азиза вернётся на сцену треш-шоу "Маска"

Поклонники певицы Азизы, которая недавно покинула шоу "Маска" на НТВ, смогут вновь увидеть своего кумира на сцене проекта. Об этом рассказала подруга исполнительницы, звёздный дизайнер Аника Керимова изданию "Собеседник".

"Азиза будет принимать участие в финальных съёмках проекта. Они состоятся через несколько недель. Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В "Маске" вы её ещё увидите. И это справедливо! Более того, её Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него", — отметила Керимова.

По её словам, певица очень расстроилась из-за того, что покинула шоу, она не ожидала, что всё так быстро для неё закончится. Кроме того, исход выпуска стал неожиданностью и для членов жюри. Дизайнер поделилась, что не понимает, почему вокруг Азизы поднялась такая волна негатива, и подчеркнула, что артистку "нужно поддержать, а не гнобить".

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