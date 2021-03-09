Россия и Китай подписали соглашение о создании Международной лунной станции
Предполагается, что доступ к ней будет свободным "для всех заинтересованных стран".
Фото © "Роскосмос"
Россия и Китай достигли соглашения по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующий меморандум подписали во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь.
"Россия и Китай, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", — говорится в сообщении, размещённом на сайте "Роскосмоса".
Напомним, что в конце февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Роскосмоса" сообщил, что впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны. Так, в октябре с космодрома Восточный улетит первый посадочный аппарат "Луна-25". РФ начнёт освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе отправит на спутник Земли экспедиции. К слову, дирекцию "Роскосмоса" по подготовке миссий на Луну возглавил лично Рогозин.
Тем не менее в январе совет Российской академии наук рекомендовал "Роскосмосу" перенести сроки создания ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, который необходим для полёта на Луну, поскольку в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
Согласно текущей программе, ракету-носитель "Енисей" должны запустить в 2028 году. Предполагается, что она сможет выводить до 103 тонн на низкую околоземную орбиту или использоваться для лунных миссий.
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