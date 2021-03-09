NI объяснил, почему Украине так необходима российская вакцина "Спутник V"

Журналист издания The National Interest Лилиан Познер считает, что украинские власти зря отказались от закупки российской вакцины от ковида "Спутник V". Вместе с тем Незалежная значительно отстаёт от других европейских стран по темпам вакцинации, подчеркнула она.

В своей статье Познер отметила, что Украина с самого начала была плохо подготовлена к пандемии коронавируса. Кроме того, в стране достаточно поздно началась кампания по вакцинации населения, а её "старт не предвещает ничего хорошего", добавила журналист.

По мнению Познер, Киеву нужно всё-таки согласиться на применение "Спутника V" в стране, так как результаты испытаний российского препарата есть в научной литературе и поэтому являются достоверными.

"Спутник V" действительно спасает жизни. <…> Украинским лидерам необходимо ориентироваться на факты", — заключила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей от закупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, она якобы не имеет подтверждения результативности, а жители Незалежной "не кролики", поэтому власти не имеют права "на них экспериментировать". Между тем 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

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