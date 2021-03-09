Врач назвал категорию россиян, которые чаще всего попадают в реанимацию во вторую волну ковида

Пожилые люди стали чаще остальных поступать в реанимацию с диагнозом "ковид". Как отметил анестезиолог-реаниматолог Сергей Алфёров, в первую волну такого не наблюдалось, поскольку тогда все койки занимали в основном молодые россияне.

"Если в первую волну, нынешней осенью, мы принимали в основном молодых пациентов, то сейчас в реанимации оказываются лица старшей возрастной категории. Средний возраст пациентов, которых начали принимать с 1 января, составляет 74,5 года", — сказал медик в интервью газете "Петербургский дневник".

Алфёров считает, что такая ситуация в первую очередь связана с ослаблением ковидных ограничений. По его словам, пожилые люди стали меньше бояться вируса, поэтому и оказываются в больнице чаще, чем в первую волну. Кроме того, пенсионеры зачастую скептически относятся к вакцинации, отметил врач.

"Молодых пациентов сейчас всё меньше: часть из них уже вакцинировалась, другая — переболела, многие бессимптомно, на ногах. А вот граждане старшей возрастной категории вакцинируются с меньшей охотой", — подчеркнул специалист, добавив, что у старшего поколения болезнь прогрессирует молниеносно, чего не скажешь о молодых.

А ранее врач назвала тех, для кого отсутствие прививки от коронавируса может быть смертельно опасным. Специалист также перечислила категории граждан, которым не нужно вакцинироваться.

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