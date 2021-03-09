Водянова покорила поклонников необычной фотографией 25-летней давности и раскрыла секрет успеха
Комментаторы осыпали её массой смайликов и комплиментов.
Фото © Instagram / natasupernova
Российская супермодель Наталья Водянова поделилась с подписчиками редкой фотографией, показав себя в подростковом возрасте. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
"На этой фотографии мне 13–14 лет, я ещё не знаю, что со мной будет, как сложится моя жизнь", — написала Водянова.
Наталья Водянова. Фото © Instagram / natasupernova
Кроме того, модель дала совет себе и другим девушкам в этом возрасте, в первую очередь своей дочери Неве. Водянова порекомендовала быть добрыми и терпеливыми к самим себе, а также научиться любить себя больше всех на свете и относиться с вниманием и мягкостью.
Модель уточнила, что не нужно никому ничего доказывать, лучше всего — просто жить, дышать и впитывать всё вокруг.
Поклонники Натальи остались в восторге от её снимка, осыпав её массой смайликов и комплиментами. А вот один из критиков написал: "Ты хочешь сказать, что эти советы помогли попасть на обложку журнала? Бред. Просто удача!"
Наталья Водянова — всемирно известная российская топ-модель, актриса и муза дизайнеров. Её путь до вершины был тернист и непрост. Русская девушка из глубинки смогла добиться мировой известности. Подробнее о биографии супермодели читайте на сайте uznayvse.ru.
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