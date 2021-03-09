Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве бабушки и трёх внуков в Подмосковье

Суд в Московской области заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве бабушки и трёх её маленьких внуков в городе Ликино-Дулёве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"По ходатайству следователя судом в отношении 32-летнего жителя города Ликино-Дулёва, подозреваемого в убийстве женщины и троих её внуков, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в записи.

Криминалисты изъяли из квартиры, где было совершено преступление, семь ножей, компьютерную технику и телефоны подозреваемого. Назначены экспертизы. Установлено, что в его крови обнаружили алкоголь и наркотическое вещество. Также выяснилось, что в 2020 году мужчина был на лечении в психиатрической больнице. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, тела бабушки и трёх её внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёве вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в убийстве подозревается племянник женщины. Возбуждено уголовное дело, его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подозреваемый был задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.

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