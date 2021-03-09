СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене

Служба безопасности Украины допросила народного депутата и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в рамках расследования по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.