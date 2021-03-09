СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене
Ранее в отношении депутата Рады СНБО Украины ввёл санкции.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Служба безопасности Украины допросила народного депутата и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в рамках расследования по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как утверждает портал, допрос был проведён во вторник, 9 марта. Поводом для него, вероятнее всего, стало дело о государственной измене.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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