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СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене

Ранее в отношении депутата Рады СНБО Украины ввёл санкции.

9 марта 2021, 14:53
<p>Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Служба безопасности Украины допросила народного депутата и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в рамках расследования по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Как утверждает портал, допрос был проведён во вторник, 9 марта. Поводом для него, вероятнее всего, стало дело о государственной измене.

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Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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