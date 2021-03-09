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Драматург Инин — о писательнице Татьяне Поляковой: Её книги говорили сами за себя

Сценарист отметил, что не был осведомлён о проблемах со здоровьем автора детективов.

9 марта 2021, 15:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tatyana_Polyakova.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Wikipedia

Известный драматург и сценарист Аркадий Инин в беседе с "Московским комсомольцем" поделился своими воспоминаниями о писательнице Татьяне Поляковой, о смерти которой стало известно ранее. Инин работал с прозаиком во время экранизации её романа "Тонкая штучка".

"Таня совсем не походила на многих нынешних детективщиц, которые вне зависимости от степени таланта пиарятся. Татьяна, насколько я знаю, этим совершенно не занималась. Её книги говорили сами за себя. У неё был особый иронический детектив. Это распространённый жанр, но обычно персонажи детективов плоские — этот герой, а этот злодей, и никаких других красок нет. А у Тани персонажи были объёмные", — отметил сценарист.

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По его словам, работа над фильмом вместе с Поляковой протекала легко. Писательница давала полную свободу съёмочной команде, в отличие от многих прозаиков, и оставляла свои комментарии и замечания только по просьбе.

"Я любил и люблю её книги. Книги остались. Жаль, что ушла Таня", — поделился Инин.

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Он сообщил, что не был осведомлён о проблемах со здоровьем Поляковой, так как последние годы они не общались. Инин подчеркнул, что писательница "не была тусовщицей".

Напомним, Полякова умерла после продолжительной болезни во Владимире. Ей был 61 год.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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