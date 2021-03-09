Драматург Инин — о писательнице Татьяне Поляковой: Её книги говорили сами за себя

Известный драматург и сценарист Аркадий Инин в беседе с "Московским комсомольцем" поделился своими воспоминаниями о писательнице Татьяне Поляковой, о смерти которой стало известно ранее. Инин работал с прозаиком во время экранизации её романа "Тонкая штучка".

"Таня совсем не походила на многих нынешних детективщиц, которые вне зависимости от степени таланта пиарятся. Татьяна, насколько я знаю, этим совершенно не занималась. Её книги говорили сами за себя. У неё был особый иронический детектив. Это распространённый жанр, но обычно персонажи детективов плоские — этот герой, а этот злодей, и никаких других красок нет. А у Тани персонажи были объёмные", — отметил сценарист.

По его словам, работа над фильмом вместе с Поляковой протекала легко. Писательница давала полную свободу съёмочной команде, в отличие от многих прозаиков, и оставляла свои комментарии и замечания только по просьбе.

"Я любил и люблю её книги. Книги остались. Жаль, что ушла Таня", — поделился Инин.

Он сообщил, что не был осведомлён о проблемах со здоровьем Поляковой, так как последние годы они не общались. Инин подчеркнул, что писательница "не была тусовщицей".

Напомним, Полякова умерла после продолжительной болезни во Владимире. Ей был 61 год.

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