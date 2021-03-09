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Самый толстый кот России спас алтайскую пенсионерку от коронавируса

Пушистик из-за болезни хозяйки даже похудел.

9 марта 2021, 15:06
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/user/Malvina1104/featured" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Балахнина</a></p>

Скриншот © YouTube / Ирина Балахнина

83-летняя жительница Бийска (Алтайский край), в тяжёлой форме перенёсшая коронавирус, уверена, что смогла победить опасную болезнь благодаря своему коту Степану. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Как рассказала Валентина Александровна, болезнь протекала очень тяжело. При этом, несмотря на преклонный возраст, женщина лечилась дома. Всё это время её 20-килограммовый питомец, которого признали самым толстым котом в России, не отходил от хозяйки ни на шаг.

Девушка испугалась, когда коты не пришли её встречать, но лучше бы она не видела, чем они занимались

Девушка испугалась, когда коты не пришли её встречать, но лучше бы она не видела, чем они занимались

"Я ковидом болела очень тяжело, даже подняться не могла. Меня выхаживали. Дочь не работала, ставила мне уколы, а Стёпа никак не отходил от меня, вот только по нужде сбегает и тут же вернётся", — призналась бийчанка.

Пожилая женщина отметила, что Степан очень добрый, ласковый и общительный кот. Сейчас усатому толстячку 13 лет, и раньше он действительно весил 20 килограммов, но из-за болезни любимой хозяйки даже похудел. А в благодарность за преданность женщина теперь чаще балует питомца его любимой рыбой — горбушей.

"Помогите!" Кот заговорил на русском языке, когда понял, что хозяева везут его к ветеринару

"Помогите!" Кот заговорил на русском языке, когда понял, что хозяева везут его к ветеринару

А ранее Лайф рассказал, как в Японии погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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