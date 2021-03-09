Самый толстый кот России спас алтайскую пенсионерку от коронавируса

83-летняя жительница Бийска (Алтайский край), в тяжёлой форме перенёсшая коронавирус, уверена, что смогла победить опасную болезнь благодаря своему коту Степану. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Как рассказала Валентина Александровна, болезнь протекала очень тяжело. При этом, несмотря на преклонный возраст, женщина лечилась дома. Всё это время её 20-килограммовый питомец, которого признали самым толстым котом в России, не отходил от хозяйки ни на шаг.

"Я ковидом болела очень тяжело, даже подняться не могла. Меня выхаживали. Дочь не работала, ставила мне уколы, а Стёпа никак не отходил от меня, вот только по нужде сбегает и тут же вернётся", — призналась бийчанка.

Пожилая женщина отметила, что Степан очень добрый, ласковый и общительный кот. Сейчас усатому толстячку 13 лет, и раньше он действительно весил 20 килограммов, но из-за болезни любимой хозяйки даже похудел. А в благодарность за преданность женщина теперь чаще балует питомца его любимой рыбой — горбушей.

А ранее Лайф рассказал, как в Японии погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда.

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