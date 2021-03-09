Первый космонавт и любимец женщин: кто виноват в смерти Юрия Гагарина

9 марта 1934 года родился космонавт и военный лётчик Юрий Гагарин. Для мира он не просто первый человек в космическом пространстве — его характер приводили в пример множество раз, а все обстоятельства его гибели не раскрыты до сих пор.

Случайный выбор

Мало кто знает, но карьера первого космонавта Земли могла сложиться совершенно по-другому. В 1955 году Гагарина призвали в армию, и он попал в Чкаловское авиационное училище им. Ворошилова. Обучение юный лётчик проходил под руководством уникального по тем временам инструктора Ядгара Акбулатова, который регулярно критиковал Юру, но всегда отмечал его талант руководить людьми. За этот талант Гагарин едва не поплатился жизнью. После назначения на должность заместителя командира взвода Гагарин взвинтил требования к лётчикам и сделал их практически невозможными. Сам Юрий считал, что, только дойдя до предела человеческих возможностей, можно понять, где проходит та самая черта, после которой либо авария, либо героическая посадка.

За такие выходки Гагарину едва не свернули шею. И это не фигура речи — сокурсники избили его поздно вечером, и юный замкомвзвода месяц лежал в больнице. Требования к лётчикам Гагарин подкреплял личными результатами — отменно летал, умел "крутить" фигуры высшего пилотажа, учился только на отлично, но... так и не научился правильно сажать самолёт. Когда руководство училища приняло решение отчислить Гагарина за неумение садиться, за него вступился его наставник — лётчик-инструктор Ядгар Акбулатов. Он заметил, что низкий рост Гагарина не позволяет нормально изучать обстановку, и из кусков парашюта ему сшили специальную накладку на пилотское кресло. После того как Гагарин примерил изделие, все посадки стали совершаться на ура.

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

К 1959 году Гагарин уже дослужился до старшего лейтенанта и летал на МиГ-15бис в одном из самых хорошо вооружённых полков на севере страны. Он вполне мог бы дослужиться до командира полка и пойти гораздо дальше, но в декабре 1959 года на стол к специальной комиссии, члены которой отбирали кандидатов для первого полёта в космос, попало его личное дело.

Выдержка из документов: "Любит зрелища с активным действием, проявляет волю к победе, поддерживает дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Вынослив, целеустремлён, ощущает коллектив как единый механизм. Любимое слово — "работать". Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Высокий уровень интеллекта. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объёмом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной". В том же году комиссия официально принимает от него рапорт на отбор в отряд космонавтов.

Вечно первый и навечно второй

Лётчики-космонавты СССР Валерий Фёдорович Быковский, Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Из 20 кандидатов, которых среди военных лётчиков отбирал лично Королёв, к финальному этапу допустили лишь шестерых. Первыми среди первых стали Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский. 25 января все шестеро были зачислены в отряд космонавтов, а через три месяца, 23 марта 1961 года, после изучения всех результатов экзаменов Гагарин был назначен командиром отряда космонавтов.

Бытует мнение, что место Гагарина в кресле первого космонавта Земли должен был занять Герман Титов. Однако у Титова, как выяснится позднее, могли иметься "проблемы с поведением" и другие "особенности" характера, из-за которых путь на "Восток-1" ему был фактически закрыт. Гагарин же, напротив, не был замечен в "сомнительной компании", всегда был свеж, подтянут и демонстрировал неординарные способности к выполнению задач.

Способность контролировать себя во время полёта и за пределами служебных помещений и дала Гагарину путёвку в первый космический полёт. Титов, несмотря на сложности характера, был назначен его дублёром. 12 апреля 1961 года почти сразу после старта двигателей и начала отрыва ракеты от стартового стола Гагарин радостно произнёс своё знаменитое: "Поехали!" и унёсся на орбиту.

Историк космонавтики, писатель Антон Первушин с этой легендой не согласен. По его словам, окончательное решение в пользу Гагарина было принято ещё в январе 1961 года.

После этого вся система начала работать на Гагарина, и если бы Каманин (руководитель программы отбора и подготовки космонавтов. — Прим. Лайфа) вдруг передумал, то ему бы пришлось объясняться, почему он в первый полёт хочет отправить менее подготовленного человека. Момент возможной замены возник перед самым стартом, когда выявили перевес кресла с Гагариным. Титов был несколько легче, но Королёв распорядился срезать лишнее с корабля под вес Гагарина Антон Первушин Историк космонавтики, писатель

Кстати, сама фраза придумана не Гагариным. Знаменитое "Поехали!" ввёл в обиход лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Галлай — руководитель Центра подготовки космонавтов. Каждый раз, запуская центрифугу с будущим космонавтом, он говорил: "Так, ну, поехали!" С тех пор фраза прижилась, а позднее стала известна на весь мир.

Кто убил Гагарина?

Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Владимир Савостьянов

В свой последний полёт Юрий Гагарини его напарник и давний товарищ Владимир Серёгин отправились 27 марта 1968 года. Уже после завершения пилотажной программы МиГ-15УТИ резко свалился в штопор и разбился рядом с аэродромом Киржач. Всего специалисты рассматривали несколько ключевых версий произошедшего.

Месть американцев за первый полёт. Первый американский космонавт Джон Гленн отправился на орбиту лишь 20 февраля 1962 года и стал третьим после Гагарина и Титова человеком в космическом пространстве. Версия "мести ЦРУ" была популярна в народе, но подтверждений так и не нашла.

Ошибка пилотирования. Эту версию комиссия, созданная для расследования аварии, рассматривала в числе первых. Но доводы о профессионализме Владимира Серёгина — лётчика-испытателя первого класса, инженера-полковника и Юрия Гагарина — полковника ВВС и военлёта первого класса не позволяли возложить на них вину. Одна из версий касалась здоровья Серёгина. Его, если верить показаниям начальника Центра подготовки космонавтов Николая Кузнецова, "часто рвало, и у него мог случиться сердечный приступ". Версия воздушного хулиганства, из-за которого могли разбиться оба лётчика, тоже до сих пор не проверена до конца.

Неисправность истребителя МиГ-15УТИ. Эту версию отмели практически сразу. Но при разборе ситуации советский лётчик-ас Степан Микоян заявил, что кабина МиГ-15УТИ могла разгерметизироваться.

Завесу тайны над гибелью Гагарина незадолго до смерти открыл дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. В день гибели Гагарина, 27 марта 1968 года, Алексей Леонов находился на аэродроме Киржач Владимирской области.

Однозначной причиной гибели стал лётчик, который опустился ниже 400 метров под облака, включил форсаж и прошёл рядом, не видя Гагарина. Это был самолёт Су-15, он прошёл на расстоянии 10–15 метров на скорости звука, возмущённым потоком перевернул самолёт Гагарина Алексей Леонов Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт

Фамилию лётчика Леонов называть не стал, однако известно, что в одно время с Гагариным летал майор ВВС Валентин Андреев. Несколько барограмм, построенных на данных полётов, могут доказать, что самолёт Андреева нарушил режим, вышел из своей зоны полёта и на высоте примерно в три тысячи метров догнал самолёт Гагарина и Серёгина. На высоте в 10–15 метров над самолётом Гагарина/Серёгина Андреев, если верить барограммам, включил форсаж и перешёл в набор высоты. МиГ-15 под управлением первого космонавта планеты и его напарника сбило реактивной струёй — и он свалился в штопор. На том, чтобы сохранить имя вероятного виновника гибели Гагарина в тайне, тогда настояли многие военачальники и известные авиаконструкторы, в числе которых был и Андрей Туполев.

Леонов, назначенный в Комиссию по расследованию катастрофы, заявил, что его показания как члена комиссии "переписали и исказили", чтобы скрыть виновность Андреева и "замять вопрос" с гибелью первого космонавта Земли.

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