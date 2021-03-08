Девушка испугалась, когда коты не пришли её встречать, но лучше бы она не видела, чем они занимались
Разрушить отношения могут не только досаждающие привычки партнёров или скелеты в шкафу. Иногда вся романтика идёт под откос даже по самым неожиданным причинам. К примеру, котики.
Кадр из видео © TikTok / dontstopmeowing
Блогеры Карим и Фифи dontstopmeowing просто обожают трёх своих кошек. Настолько, что даже ревнуют питомцев друг к другу. Недавно девушка пришла домой, но по какой-то неизвестной причине котейки не прибежали её встречать. Насторожившись, Фифи пошла их искать по всей квартире. То, что она обнаружила, повергло её в шок.
Видео © TikTok / dontstopmeowing
К ужасу девушки, Скай, Чейс и Милли принимали ванну вместе с её мужем. Казалось бы, что такого — хозяин котов проводит время со своими любимицами. Фифи так не считала — ну какой нормальный хозяин позволит котам вот так купаться, когда уровень воды опасно высокий? Да и неизвестно, какой шампунь использовал мужчина.
Вы надо мной издеваетесь? Ты серьёзно? Что ты сделал с моими котами? Это ненормально! <...> В этом нет ничего нормального! Боже мой! Ребята, давайте вылезать! Где полотенце?
Кадры из видео © TikTok / dontstopmeowing
Реакция Фифи моментально стала вирусной. Комментаторы разделились. Одни назвали реакцию женщины неадекватной. Другие, напротив, встали на сторону фанатичной любительницы кошек. Тем более что причины её скандала могут быть самые разные.
Мне кажется, у котиков такой вид, будто она им лишь помешала 😅
А по-моему, котам нравится)))) чё она орёт-то😅
Ребят, для кошек использовать человеческий шампунь и гель может быть смертельно
WOW-news
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