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Погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда: фото преображения

4 года назад жизнь Чатаро висела на волоске. Лишь чудом ему удалось найти человека, у которого было достаточно ответственности и времени, чтобы его спасти. Теперь малыш стал настоящей моделью в объективе хозяина.

5 марта 2021, 10:07

Фото © Bored Panda

Четыре года назад к дому фотографа Джеймса Р. Джонса из Японии прибился рыжий кот в ужасном состоянии. Его дубовую от инфекций кожу покрывали клопы и вши. Одного взгляда мужчине хватило, чтобы понять — кота нужно спасать, и он тут же повёз его к ветеринару.

Оказалось, что, помимо прочего, он ещё заразился вирусом лейкоза кошачьих, а в одном глазу и нескольких зубах развились серьёзные инфекции

Джеймс Р. Джонс

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Уже вскоре провели операцию на зубах, но капли в глаза мы капаем до сих пор. К счастью, самое сложное всё равно уже позади

Джеймс Р. Джонс

Фотограф был уверен: после того, как с ним обошлась судьба, котейка никогда не станет добрым и общительным. Благо мужчина ошибался. Питомец, которому дали кличку Чатаро, всем сердцем полюбил свою новую семью, ведёт себя исключительно мило, а в мурчании он может побороть кого угодно.

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Джеймс работает из дома, поэтому он часто проводит целые дни вместе с мохнатым. Фотоаппарат у мужчины всегда под рукой, поэтому у Чатаро собралось огромное модельное портфолио, которое можно посмотреть в материале Bored Panda.

Питомец любит сидеть на столе и смотреть на хозяина. А иногда, когда кот чувствует, что у хозяина перерыв и он может его погладить, хитрец тут же забирается к нему на колени.

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Перефразируя Джона Леннона, всё, что вам нужно, — это любовь... и немного времени на лечение. Чатаро выглядит настолько счастливым, что можно только мечтать. Каждый раз, когда я об этом думаю, моё сердце начинает биться сильнее

Джеймс Р. Джонс

Пользователи Рунета поделились первыми фото котят и что в итоге из них выросло: 15 преображений

Пользователи Рунета поделились первыми фото котят и что в итоге из них выросло: 15 преображений

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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