Погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда: фото преображения
4 года назад жизнь Чатаро висела на волоске. Лишь чудом ему удалось найти человека, у которого было достаточно ответственности и времени, чтобы его спасти. Теперь малыш стал настоящей моделью в объективе хозяина.
Четыре года назад к дому фотографа Джеймса Р. Джонса из Японии прибился рыжий кот в ужасном состоянии. Его дубовую от инфекций кожу покрывали клопы и вши. Одного взгляда мужчине хватило, чтобы понять — кота нужно спасать, и он тут же повёз его к ветеринару.
Оказалось, что, помимо прочего, он ещё заразился вирусом лейкоза кошачьих, а в одном глазу и нескольких зубах развились серьёзные инфекции
Уже вскоре провели операцию на зубах, но капли в глаза мы капаем до сих пор. К счастью, самое сложное всё равно уже позади
Фотограф был уверен: после того, как с ним обошлась судьба, котейка никогда не станет добрым и общительным. Благо мужчина ошибался. Питомец, которому дали кличку Чатаро, всем сердцем полюбил свою новую семью, ведёт себя исключительно мило, а в мурчании он может побороть кого угодно.
Джеймс работает из дома, поэтому он часто проводит целые дни вместе с мохнатым. Фотоаппарат у мужчины всегда под рукой, поэтому у Чатаро собралось огромное модельное портфолио, которое можно посмотреть в материале Bored Panda.
Питомец любит сидеть на столе и смотреть на хозяина. А иногда, когда кот чувствует, что у хозяина перерыв и он может его погладить, хитрец тут же забирается к нему на колени.
Перефразируя Джона Леннона, всё, что вам нужно, — это любовь... и немного времени на лечение. Чатаро выглядит настолько счастливым, что можно только мечтать. Каждый раз, когда я об этом думаю, моё сердце начинает биться сильнее
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