Художница расписывает обнажённых моделей, превращая их в птиц: 10 работ, которые хочется разглядывать

Таланту боди-арт-художницы Жезин Марведель можно разве что позавидовать. На телах своих моделей она творит настоящие чудеса, полностью преображая людей

Фото © Instagram / gesine_marwedel

Немка всю жизнь рисовала, но несколько лет назад попробовала свои силы в рисунках на теле

Фото © Instagram / gesine_marwedel

В своих работах девушка чаще всего рисует птиц. Орлы, фламинго, голуби и другие выглядят невероятно реалистично. Неподготовленный зритель легко мог бы принять иллюстрацию за настоящих пернатых

Фото © Instagram / gesine_marwedel

Правда, иллюзия работает только на фотографиях. Вживую таких "птичек" сразу выдаёт размер — тут и орнитологом быть не надо, чтобы понять, что это фейк

Фото © Instagram / gesine_marwedel

Марведель относится к своему искусству не только как к развлечению. Девушка изучала медицинскую реабилитацию в университете и теперь пытается помочь больным детям с помощью творческих методов

Фото © Instagram / gesine_marwedel

В ход идёт музыка и, конечно, рисование. Жезин даже опубликовала книгу о терапевтических преимуществах боди-арта

Фото © Instagram / gesine_marwedel

Немка раскрыла, что на одно только рисование уходит от четырёх до семи часов. А некоторые особо сложные проекты отнимают полдня

Фото © Instagram / gesine_marwedel

А ведь само нанесение красок на тело — лишь часть процесса. Сначала Жезин продумывает идею, потом рисует эскиз. Когда модель уже разукрашена, ей обязательно нужно провести фотосессию

Фото © Instagram / gesine_marwedel

Люди любят мои работы. Думаю, их завораживает превращение человеческих тел во что-то другое. У меня, правда, никогда не было ни одной отрицательной реакции. В основном я вдохновляюсь фотографией, позами или чем угодно Жезин Марведель

Фото © Instagram / gesine_marwedel

И хотя большая часть работ Жезин — птицы, это далеко не весь её потенциал. Девушка также обращается к животным, насекомым, растениям и другим образам, не связанным с природой оптическим иллюзиям, пишет Oddity Central

Фото © Instagram / gesine_marwedel

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