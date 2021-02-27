Художница расписывает обнажённых моделей, превращая их в птиц: 10 работ, которые хочется разглядывать
Нужно просто подождать пару лет, чтобы гадкий утёнок превратился в прекрасного лебедя. Человеку о такой трансформации можно и не мечтать... Или нет? Эта художница использует свой талант, чтобы делать птиц из своих моделей. По крайней мере, от оригинала отличить сложно.
Таланту боди-арт-художницы Жезин Марведель можно разве что позавидовать. На телах своих моделей она творит настоящие чудеса, полностью преображая людей
Немка всю жизнь рисовала, но несколько лет назад попробовала свои силы в рисунках на теле
В своих работах девушка чаще всего рисует птиц. Орлы, фламинго, голуби и другие выглядят невероятно реалистично. Неподготовленный зритель легко мог бы принять иллюстрацию за настоящих пернатых
Правда, иллюзия работает только на фотографиях. Вживую таких "птичек" сразу выдаёт размер — тут и орнитологом быть не надо, чтобы понять, что это фейк
Марведель относится к своему искусству не только как к развлечению. Девушка изучала медицинскую реабилитацию в университете и теперь пытается помочь больным детям с помощью творческих методов
В ход идёт музыка и, конечно, рисование. Жезин даже опубликовала книгу о терапевтических преимуществах боди-арта
Немка раскрыла, что на одно только рисование уходит от четырёх до семи часов. А некоторые особо сложные проекты отнимают полдня
А ведь само нанесение красок на тело — лишь часть процесса. Сначала Жезин продумывает идею, потом рисует эскиз. Когда модель уже разукрашена, ей обязательно нужно провести фотосессию
Люди любят мои работы. Думаю, их завораживает превращение человеческих тел во что-то другое. У меня, правда, никогда не было ни одной отрицательной реакции. В основном я вдохновляюсь фотографией, позами или чем угодно
И хотя большая часть работ Жезин — птицы, это далеко не весь её потенциал. Девушка также обращается к животным, насекомым, растениям и другим образам, не связанным с природой оптическим иллюзиям, пишет Oddity Central
WOW-news
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