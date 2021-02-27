Родившаяся в Белоруссии модель показала настолько откровенное декольте, что её сразу позвали замуж

На этот раз Полине Малиновской даже не понадобилось надевать бикини, чтобы у подписчиков в "Инстаграме" дрогнули сердца. 22-летняя модель устроила съёмку в салоне машины, выбрав роковой образ.

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Девушка позировала в ярко-красном платье, выгнув спину и внимательно глядя в камеру. Но в глаза бросалась одна деталь, которая затмевала всё, — откровенное декольте красавицы. Платье едва прикрывало эффектный бюст, который мог обнажиться в любой момент. "Горю, но не в аду", — подписала Полина.

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Фанаты поставили снимку более 196 тысяч лайков, отметив, что красный цвет идеально подчёркивает красоту модели. А мужчин настолько вдохновила откровенная фотосессия инста-звезды, что они принялись звать её замуж.

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Фото © Instagram / polinamalinovskaya

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На своей странице в VK Полина указала, что она родилась в Белоруссии в 1998 году. При этом мама Полины русская, а отец итальянец — на его родине сейчас и живёт дочка. Девушка отметила, что знает три языка: русский, итальянский и английский.

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