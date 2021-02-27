Хозяева выставили на продажу дом, но фото с его "жильцами" распугали всех клиентов до единого
Поиск жилья — не самое увлекательное дело. Но иногда даже недвижимость вызывает сильные эмоции. К примеру, дом из этого материала может перепугать до чёртиков.
Недавно, когда пользовательница Twitter Аманда Дейберт из Лос-Анджелеса сидела на сайте объявлений с недвижимостью и подбирала себе дом мечты, она наткнулась на один весьма занятный вариант. Посмотрев фотографии, американка ещё долго не могла избавиться от чувства страха.
Здесь вы не увидите совсем ничего страшного
Оказалось, предыдущий владелец дома был тем ещё чудиком. По всему дому он хранит множество манекенов. И, похоже, он гордится своим увлечением. Для того чтобы сделать "красивые" фотографии интерьера здания, коллекционер таскал "жильцов" из одной пышно обставленной комнаты в другую. Должно быть, идея фотосессии заключалась в том, чтобы показать, как будет кипеть жизнь в доме. Но такой жизни никому не пожелаешь.
Мало того, на многих фотографиях запечатлён откровенный бардак. Это выглядит ещё страннее, когда через стену — шикарные апартаменты с манекенами в вечерних платьях.
Когда Аманда опубликовала ссылку на дом в своём аккаунте, твит мигом стал вирусным. Никто не мог понять, кому в голову придёт мысль платить 650 тысяч долларов (48 миллионов рублей) за дом с такими жуткими сожителями. И даже если манекены не идут "в комплекте", первое впечатление уже и так испорчено.
Я просматриваю фотографии одну за другой: немного странно, очень странно, почему двери патио выходят в гараж... ЧТО ЭТО, ЧЁРТ ВОЗЬМИ, ТАКОЕ!
Может ли риелтор ответить мне, пожалуйста: какого чёрта вы не сказали бы хозяину заранее убрать всё это? Это отвлекает и просто чертовски странно
А какой вы манекен? Я определённо тот, что сидит рядом с холодильником
WOW-news
Австралиец встретил сумчатых волков, которые давно вымерли, и готов предъявить доказательства
сегодня в 11:00
10 удивительных фото того, что находится внутри обычных вещей, на которые мы не обращаем внимания
сегодня в 10:00
Стюардесса честно рассказала, почему встречающие пассажиров бортпроводники держат руки за спиной
вчера в 16:06
Выбор редакции
В Госдуме придумали способ бороться с недобросовестными управляющими компаниями
Риелтор объяснила, как получить максимальную скидку при покупке квартиры
Родившаяся в Белоруссии модель показала настолько откровенное декольте, что её сразу позвали замуж
В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по новой схеме
Россияне в день открытия Кипра для туристов не смогут прилететь на остров
Комментариев: 0