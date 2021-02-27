Хозяева выставили на продажу дом, но фото с его "жильцами" распугали всех клиентов до единого

Недавно, когда пользовательница Twitter Аманда Дейберт из Лос-Анджелеса сидела на сайте объявлений с недвижимостью и подбирала себе дом мечты, она наткнулась на один весьма занятный вариант. Посмотрев фотографии, американка ещё долго не могла избавиться от чувства страха.

Здесь вы не увидите совсем ничего страшного Amandadeibert

Фото © Zillow

Оказалось, предыдущий владелец дома был тем ещё чудиком. По всему дому он хранит множество манекенов. И, похоже, он гордится своим увлечением. Для того чтобы сделать "красивые" фотографии интерьера здания, коллекционер таскал "жильцов" из одной пышно обставленной комнаты в другую. Должно быть, идея фотосессии заключалась в том, чтобы показать, как будет кипеть жизнь в доме. Но такой жизни никому не пожелаешь.

Фото © Zillow

Мало того, на многих фотографиях запечатлён откровенный бардак. Это выглядит ещё страннее, когда через стену — шикарные апартаменты с манекенами в вечерних платьях.

Фото © Zillow

Когда Аманда опубликовала ссылку на дом в своём аккаунте, твит мигом стал вирусным. Никто не мог понять, кому в голову придёт мысль платить 650 тысяч долларов (48 миллионов рублей) за дом с такими жуткими сожителями. И даже если манекены не идут "в комплекте", первое впечатление уже и так испорчено.

Я просматриваю фотографии одну за другой: немного странно, очень странно, почему двери патио выходят в гараж... ЧТО ЭТО, ЧЁРТ ВОЗЬМИ, ТАКОЕ! Mwr_dbm

Может ли риелтор ответить мне, пожалуйста: какого чёрта вы не сказали бы хозяину заранее убрать всё это? Это отвлекает и просто чертовски странно MargNation

Фото © Zillow

А какой вы манекен? Я определённо тот, что сидит рядом с холодильником Clumsycouture

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