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Австрийский регулятор оправдался за сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Высказывание представителя ЕМА не ставило под сомнение безопасность и эффективность российского препарата, отметили там.

9 марта 2021, 15:29
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Высказывание руководителя подразделения по надзору за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания и председателя управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила вакцину от коронавируса "Спутник V" с русской рулеткой, касалось широкого применения препарата без достаточных исследовательских данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийский регулятор.

"Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" в телепрограмме "В центре" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным", — отметил собеседник агентства.

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В регуляторе подчеркнули, что высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины, препарат изучается ЕМА в рамках процесса допуска. Там также отметили, что Виртумер-Хохе сожалеет о том, что её слова были поняты противоречиво.

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Ранее Лайф рассказывал, что создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой. Препарат одобрен более чем в 45 странах и регулятор ЕС не имеет права подрывать доверие к органам этих государств, отметили разработчики. Напомним, 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V".

Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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