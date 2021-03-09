Австрийский регулятор оправдался за сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Высказывание руководителя подразделения по надзору за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания и председателя управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила вакцину от коронавируса "Спутник V" с русской рулеткой, касалось широкого применения препарата без достаточных исследовательских данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийский регулятор.

"Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" в телепрограмме "В центре" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным", — отметил собеседник агентства.

В регуляторе подчеркнули, что высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины, препарат изучается ЕМА в рамках процесса допуска. Там также отметили, что Виртумер-Хохе сожалеет о том, что её слова были поняты противоречиво.

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