Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Постпред России при ОЗХО назвал неприемлемыми условия, выставленные в ситуации с Навальным

Предложение экспертам организации посетить РФ уже неактуально.

9 марта 2021, 20:43
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/roel1943/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roel Wijnants</a></p>

Фото © Flickr / Roel Wijnants

Организация по запрещению химического оружия выставила России неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Выступая на 96-й сессии исполнительного совета этой организации, он напомнил, что Москва обращалась к техсекретариату ОЗХО с просьбой о техническом содействии. Причём в этом запросе были чётно обозначены основные задачи и параметры ожидаемой помощи.

"В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника", — заявил Шульгин.

В связи с этим предложение экспертам ОЗХО посетить Россию для расследования ситуации с Навальным потеряло актуальность. Как подчеркнул Шульгин, речь идёт не об отзыве приглашения, а именно об утрате его актуальности "с учётом неконструктивного подхода технического секретариата".

МИД РФ о ситуации с Навальным: Доверия к действиям ОЗХО всё меньше

МИД РФ о ситуации с Навальным: Доверия к действиям ОЗХО всё меньше

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite.

Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1