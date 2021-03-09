Постпред России при ОЗХО назвал неприемлемыми условия, выставленные в ситуации с Навальным

Организация по запрещению химического оружия выставила России неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Выступая на 96-й сессии исполнительного совета этой организации, он напомнил, что Москва обращалась к техсекретариату ОЗХО с просьбой о техническом содействии. Причём в этом запросе были чётно обозначены основные задачи и параметры ожидаемой помощи.

"В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника", — заявил Шульгин.

В связи с этим предложение экспертам ОЗХО посетить Россию для расследования ситуации с Навальным потеряло актуальность. Как подчеркнул Шульгин, речь идёт не об отзыве приглашения, а именно об утрате его актуальности "с учётом неконструктивного подхода технического секретариата".

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