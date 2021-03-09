Постпред России при ОЗХО назвал неприемлемыми условия, выставленные в ситуации с Навальным
Предложение экспертам организации посетить РФ уже неактуально.
Фото © Flickr / Roel Wijnants
Организация по запрещению химического оружия выставила России неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Выступая на 96-й сессии исполнительного совета этой организации, он напомнил, что Москва обращалась к техсекретариату ОЗХО с просьбой о техническом содействии. Причём в этом запросе были чётно обозначены основные задачи и параметры ожидаемой помощи.
"В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника", — заявил Шульгин.
В связи с этим предложение экспертам ОЗХО посетить Россию для расследования ситуации с Навальным потеряло актуальность. Как подчеркнул Шульгин, речь идёт не об отзыве приглашения, а именно об утрате его актуальности "с учётом неконструктивного подхода технического секретариата".
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite.
Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января.
Выбор редакции
МИД РФ о ситуации с Навальным: Доверия к действиям ОЗХО всё меньше
Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей
Кадыров рассказал об учениях спецназа Росгвардии в Арктике
"Зашёл поболтать": хозяйка объяснила визит депутата Резника в квартиру, куда нагрянули с наркорейдом
В США заверили, что продолжат политику противостояния "Северному потоку — 2"
Комментариев: 0