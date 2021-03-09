Отправлена в колонию глава частной клиники, где пациентку искалечили во время пластики

Справа — осуждённая Гульнара Шах, слева — потерпевшая Каролина Саркисян. Фото © соцсети

Симоновский суд Москвы приговорил к 22 месяцам колонии главу частной клиники пластической хирургии, пациентка которой после проведённой там ринопластики попала в реанимацию и впала в кому. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"9 марта 2021 г. Симоновском судом и судьёй Репниковой вынесен приговор в отношении руководителя медицинской клиники Гульнары Шах. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, [совершённых] группой лиц по предварительному сговору, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью", — сказано в сообщении.

Было установлено, что Шах, которая являлась единственным учредителем столичного коммерческого центра реконструктивной хирургии, достоверно зная, что у учреждения нет лицензии на оказание медицинских услуг по профилю "пластическая хирургия", вступила в сговор с пластическим хирургом и анестезиологом-реаниматологом о проведении за денежное вознаграждение пластических операций в клинике.

Суд назначил 57-летней Шах наказание в виде лишения свободы на срок один год десять месяцев в колонии общего режима, а также лишения права заниматься врачебной деятельностью на два года. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда с подсудимой было взыскано 500 тысяч рублей.

В то же время представитель потерпевшей Каролины Саркисян, адвокат Андрей Мишонов заявил, что приговор суда является чрезмерно мягким. По мнению родных девушки, подсудимая заслуживает более строгого наказания, связанного с лишением свободы. С суммой компенсации морального ущерба потерпевшая сторона также не согласна.

Напомним, в ноябре 2018 года в помещении частной клиники на улице Ленинская Слобода в Москве, непригодном для проведения операций, 25-летней Каролине Саркисян сделали ринопластику, не отвечающую требованиям безопасности. В результате повреждений кровеносных сосудов у девушки случилась массивная кровопотеря, и спустя несколько дней она оказалась в коме с отёком лёгких. В тяжёлом состоянии молодую женщину доставили в одну из столичных больниц, где квалифицированные врачи спасли ей жизнь.

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