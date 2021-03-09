Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Квартира, где депутата Максима Резника застали при обыске по делу о наркотиках. Видео © LiFE

Сегодня стало известно, что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник был обнаружен в одной из квартир Северной столицы в ходе рейда по наркопритонам в Адмиралтейском районе города. Эту информацию подтвердили источники Лайфа в правоохранительных органах.

Наркотиков при Резнике обнаружено не было. Депутат пояснил своё нахождение в квартире тем, что он якобы пришёл к знакомому. Правоохранители установили, что квартира переоборудована в мастерскую и принадлежит петербургской художнице Елизавете Михайловой. На месте был обнаружен её сын Иван 1992 года рождения. В ходе обыска были найдены семь кустов конопли и около десяти граммов марихуаны.

Полицейским Дорофеев объяснил, что коноплю он выращивал для личного употребления, а марихуану ему перед обыском якобы передал Резник. Дорофеева самого подозревают в том, что он сбывает наркотические вещества. Обыск был проведён в рамках следствия по делу о продаже наркотиков некоему Егорову К.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла международный канал поставки наркотиков в РФ, задержав в Санкт-Петербурге иностранцев с 60 килограммами кокаина.

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