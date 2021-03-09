Екатеринбургский журналист найден мёртвым

Журналист екатеринбургской редакции URA.ru Олег Манваров найден мёртвым. В издании сообщают, что причина его скоропостижной смерти пока не известна.

"Олег упорно добивался своей цели. Всегда безотказно отзывался на просьбы, был трудолюбивым сотрудником. Для нас это тяжёлая утрата, соболезную его родным", — отметил глава местной редакции Арсений Ваганов.

Как сообщают в СКР по Свердловской области, Олег Манваров был найден мёртвым в доме по улице Мира в городе Березовском.

"По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде", — сообщил в свою очередь начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Уточняется, что по визуальным признакам у оперативников нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление.

Олег Манваров работал в информационном агентстве URA.ru с ноября 2020 года и специализировался на криминальных новостях. В его резонансных материалах есть и дело про торговца оружием из Донбасса, и пожары в екатеринбургской высотке, а также история о вымогательстве с участием криминальных авторитетов.

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