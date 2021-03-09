Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Екатеринбургский журналист найден мёртвым

С конца февраля он не выходил на работу, не отвечал на звонки.

9 марта 2021, 19:34
<p>Фото © URA.RU: Владимир Жабриков</p>

Фото © URA.RU: Владимир Жабриков

Журналист екатеринбургской редакции URA.ru Олег Манваров найден мёртвым. В издании сообщают, что причина его скоропостижной смерти пока не известна.

"Олег упорно добивался своей цели. Всегда безотказно отзывался на просьбы, был трудолюбивым сотрудником. Для нас это тяжёлая утрата, соболезную его родным", — отметил глава местной редакции Арсений Ваганов.

Как сообщают в СКР по Свердловской области, Олег Манваров был найден мёртвым в доме по улице Мира в городе Березовском.

В Тульской области убит редактор местной газеты, возглавлявший её более 25 лет

В Тульской области убит редактор местной газеты, возглавлявший её более 25 лет

"По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде", — сообщил в свою очередь начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Уточняется, что по визуальным признакам у оперативников нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление.

Олег Манваров работал в информационном агентстве URA.ru с ноября 2020 года и специализировался на криминальных новостях. В его резонансных материалах есть и дело про торговца оружием из Донбасса, и пожары в екатеринбургской высотке, а также история о вымогательстве с участием криминальных авторитетов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Где взятки гладки: составлен рейтинг самых коррумпированных регионов России

сегодня в 13:08

Мастер-класс по ответам на неудобные вопросы: премьер Таиланда опрыскал журналистов антисептиком, когда речь зашла о новом кабмине

сегодня в 17:15

На Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме

сегодня в 19:22

Покупка завода Rolls-Royce российским "Трансмашхолдингом" рискует сорваться из-за Норвегии

сегодня в 19:12

На казанскую компанию завели дело из-за салюта в честь дня рождения Ивлеевой

сегодня в 19:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1