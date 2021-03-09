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Категорий: 18

На Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

9 марта 2021, 19:22
Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В хуторе Северин под Краснодаром женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме. По данным Лайфа, это случилось сегодня вечером на улице Ленина.

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сигнал в экстренные службы поступил в 18:30. В двухэтажном доме горела комната площадью 16 квадратных метров.

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Когда пожар потушили, в доме нашли тела матери 1991 года рождения и детей 2012 и 2019 годов рождения. Их отец пострадал.

"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби

"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

А на Сахалине ранее трое малышей погибли в страшном пожаре, пока пьяная мать была в магазине.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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