Учёные предсказали России катастрофически долгое лето

Группа китайских учёных считает, что в Россию к 2100 году ожидают катастрофические изменения климата. Впрочем, как и другие государства Северного полушария. Об этом говорится в результатах исследования, представленных на портале Phys.org.

Так, по версии учёных из КНР, лето к тому времени будет длиться в Северном полушарии почти полгода. Причём оно станет не только длиннее, но и жарче. Причина — глобальное потепление.

Исследователи подсчитали, что с 1952 по 2011 год лето в среднем по этому полушарию растянулось с 78 до 95 дней. А продолжительность зимы сократилась с 76 до 73 дней. Если эта тенденция продолжится, то через 80 лет зима в среднем на полушарии будет длиться всего два месяца.

"Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья", — заявил один из исследователей Юпинь Гуан.

Такие изменения скажутся на всём животном мире. Соответственно, и на сельском хозяйстве. Более того, сдвиг сезонов может вызвать разрушительные погодные явления. В том числе масштабные природные пожары.

Ранее в Долине Смерти зафиксировали рекордную жару.

Авторы