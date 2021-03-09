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На Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его

Врачи пытались реанимировать ребёнка, однако не смогли.

9 марта 2021, 18:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несчастный случай произошёл в городе Острог Ровненской области на северо-западе Украины, где четырёхмесячный младенец погиб, задохнувшись во сне. Причиной стал кот, который уснул на лице ребёнка, сообщает региональный центр экстренной медицинской помощи.

Происшествие случилось 8 марта. Сообщение в скорую помощь поступило около трёх часов дня, и через семь минут на вызов прибыла бригада. Врачи провели малышу реанимационные мероприятия, однако тот уже не подавал признаков жизни. Отмечается, что отец ребёнка пытался привести его в чувство до прибытия скорой, делая ему массаж сердца.

На Украине кот задушил 9-месячного ребёнка

На Украине кот задушил 9-месячного ребёнка

Родители настояли, чтобы пострадавшего доставили в центральную районную больницу, где и была зафиксирована биологическая смерть ребёнка.

По словам матери, малыш лежал в коляске и она обнаружила его спящим под котом, который находился на лице ребёнка. Медики сообщили о случившемся в полицию.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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