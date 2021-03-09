На Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его
Врачи пытались реанимировать ребёнка, однако не смогли.
Фото © Pixabay
Несчастный случай произошёл в городе Острог Ровненской области на северо-западе Украины, где четырёхмесячный младенец погиб, задохнувшись во сне. Причиной стал кот, который уснул на лице ребёнка, сообщает региональный центр экстренной медицинской помощи.
Происшествие случилось 8 марта. Сообщение в скорую помощь поступило около трёх часов дня, и через семь минут на вызов прибыла бригада. Врачи провели малышу реанимационные мероприятия, однако тот уже не подавал признаков жизни. Отмечается, что отец ребёнка пытался привести его в чувство до прибытия скорой, делая ему массаж сердца.
Родители настояли, чтобы пострадавшего доставили в центральную районную больницу, где и была зафиксирована биологическая смерть ребёнка.
По словам матери, малыш лежал в коляске и она обнаружила его спящим под котом, который находился на лице ребёнка. Медики сообщили о случившемся в полицию.
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