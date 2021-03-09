СМИ назвали имя иностранного гостя, с которым Путин встретился в Кремле

Иностранным гостем, которого принял президент России Владимир Путин в Кремле, был бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что дружеские отношения Путина и Фийона начались, когда оба занимали должность премьеров своих стран.

Кроме того, то, что именно Фийон был в гостях у российского президента, косвенно подтвердила Франко-российская торгово-промышленная палата, сообщившая 3 марта о посещении Фийоном Москвы.

Напомним, в ходе беседы с участниками общероссийской акции #МыВместе 4 марта Владимир Путин рассказал о встрече в Кремле со своим знакомым — коллегой из-за рубежа. Иностранный гость был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Российский лидер заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.

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