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Заключённым заблокируют мобильную связь в колониях и СИЗО

В частности, телефоны там используются для мошенничества и координации ОПГ на свободе.

9 марта 2021, 18:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания мобильных номеров, которые используются заключёнными в местах лишения свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В январе этого года депутат Госдумы Александр Хинштейн и его коллеги Василий Пискарёв и Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.

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Согласно принятому закону сотовые операторы обязаны будут прекратить оказание услуг связи номерам, используемым осуждёнными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Отмечается, что блокировка мобильной связи будет осуществляться на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа службы.

В опубликованной ранее пояснительной записке к документу указывается, что в 2018 году в уголовно-исправительных учреждениях изъяли более 56 тысяч средств связи, несмотря на действующий запрет для заключённых иметь их при себе. В то же время при попытке передачи телефона на режимных территориях было задержано более пяти тысяч человек. Как отметили авторы инициативы, мобильные телефоны в местах лишения свободы нередко используются для мошенничества, оказания давления на свидетелей или же координации действий членов ОПГ, находящихся на свободе.

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Кроме того, по мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку заключённых со стороны лидеров уголовно-преступной среды, а также поставку осуждённым и подследственным наркотических средств и других запрещённых предметов.

Ранее Лайф сообщал, что руководство иркутской ИК-6 и СИЗО-1 задержали по делу о пытках над заключёнными.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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