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Путин поддержал идею о закреплении в законе статуса молодого учёного

Такие специалисты нуждаются в особой поддержке государства, отметил президент.

9 марта 2021, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

В скором времени в российском законодательстве закрепят статус молодого учёного. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщается на сайте Кремля.

"Начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги", — отметил российский лидер в беседе с Фальковым.

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Президент подчеркнул, что правовой статус сможет обеспечить молодых учёных гарантиями от государства. Соответственно, господдержка станет более эффективной.

А ранее Лайф писал, что российские общественники предлагают закрепить статус "молодого специалиста". Кроме того, они считают необходимым законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажёров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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