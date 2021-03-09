Путин поддержал идею о закреплении в законе статуса молодого учёного
Такие специалисты нуждаются в особой поддержке государства, отметил президент.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
В скором времени в российском законодательстве закрепят статус молодого учёного. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщается на сайте Кремля.
"Начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги", — отметил российский лидер в беседе с Фальковым.
Президент подчеркнул, что правовой статус сможет обеспечить молодых учёных гарантиями от государства. Соответственно, господдержка станет более эффективной.
А ранее Лайф писал, что российские общественники предлагают закрепить статус "молодого специалиста". Кроме того, они считают необходимым законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажёров.
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