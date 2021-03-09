ЦИК сможет требовать удаления незаконной агитации из Сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и избиркомы регионов смогут требовать от Роскомнадзора пресечения незаконной агитации в Сети. Отмечается, что речь идёт о "спланированных, финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, закон подразумевает существенное увеличение штрафов за незаконную агитацию. Так, согласно документу, для граждан эти штрафы теперь составляют от 5 до 20 тысяч рублей (ранее — до 1,5 тысячи рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей.

Вместе с тем увеличиваются штрафы за изготовление и распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований. Для граждан они вырастают с 1,5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — с 3 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 до полумиллиона рублей.

А ранее Лайф писал, что социальным сетям Facebook и Twitter грозит штраф по 12 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции в Москве. В суд поступили протоколы и в отношении Google.

Авторы