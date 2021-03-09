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ЦИК сможет требовать удаления незаконной агитации из Сети

Речь идёт о "спланированных, финансируемых акциях агитационного характера".

9 марта 2021, 17:38
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и избиркомы регионов смогут требовать от Роскомнадзора пресечения незаконной агитации в Сети. Отмечается, что речь идёт о "спланированных, финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Кроме того, закон подразумевает существенное увеличение штрафов за незаконную агитацию. Так, согласно документу, для граждан эти штрафы теперь составляют от 5 до 20 тысяч рублей (ранее — до 1,5 тысячи рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей.

Вместе с тем увеличиваются штрафы за изготовление и распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований. Для граждан они вырастают с 1,5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — с 3 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 до полумиллиона рублей.

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А ранее Лайф писал, что социальным сетям Facebook и Twitter грозит штраф по 12 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции в Москве. В суд поступили протоколы и в отношении Google.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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