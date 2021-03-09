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"Русская культура будет представлена фейком": Милонов оценил победу "экзальтированной феминистки" Манижи на отборе на Евровидение

Решение отправить певицу депутат назвал абсолютно глупым при любом исходе конкурса.

9 марта 2021, 17:24
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B1RhFIBCYRj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram / manizha

Выбор Манижи в качестве участника Евровидения от России является крайне неверным, это лишь попытка подстроиться под некие европейские тренды. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мы должны использовать Евровидение как площадку для отстаивания правильных интересов, а не влезать туда с деформированными ценностями, с адаптированными под современные европейские", — сказал он.

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По словам Милонова, Манижа не "будет представлять никого, кроме тех, кто её выдвинул". Он назвал это решение абсолютно глупым при любом исходе конкурса.

"Эта практически неизвестная экзальтированная феминистка совершенно никакого отношения к нашему посланию для европейцев не имеет. Факт тот, что очень обидно, что высокая русская культура будет представлена вот этим фейком", — заключил депутат.

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Ранее в кандидатуре Манижи также засомневались музыкант Юрий Лоза и художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева, которая считает, что песня исполнительницы проигрывает для уровня Евровидения.

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Победительницей в нём стала певица Манижа с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Авторы
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга
Никита Могилев
Никита Могилев

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