"Русская культура будет представлена фейком": Милонов оценил победу "экзальтированной феминистки" Манижи на отборе на Евровидение

Выбор Манижи в качестве участника Евровидения от России является крайне неверным, это лишь попытка подстроиться под некие европейские тренды. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мы должны использовать Евровидение как площадку для отстаивания правильных интересов, а не влезать туда с деформированными ценностями, с адаптированными под современные европейские", — сказал он.

По словам Милонова, Манижа не "будет представлять никого, кроме тех, кто её выдвинул". Он назвал это решение абсолютно глупым при любом исходе конкурса.

"Эта практически неизвестная экзальтированная феминистка совершенно никакого отношения к нашему посланию для европейцев не имеет. Факт тот, что очень обидно, что высокая русская культура будет представлена вот этим фейком", — заключил депутат.

Ранее в кандидатуре Манижи также засомневались музыкант Юрий Лоза и художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева, которая считает, что песня исполнительницы проигрывает для уровня Евровидения.

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Победительницей в нём стала певица Манижа с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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