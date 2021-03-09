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Мастер-класс по ответам на неудобные вопросы: премьер Таиланда опрыскал журналистов антисептиком, когда речь зашла о новом кабмине

По словам репортёров, так он отреагировал на вопрос о будущих министрах.

9 марта 2021, 17:15

Мастер-класс по ответам на неудобные вопросы: премьер-министр Таиланда опрыскал журналистов антисептиком. Видео © Twitter / Saksith Saiyasombut

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча опрыскал журналистов дезинфицирующим средством во время пресс-конференции в Доме правительства в Бангкоке, но не для защиты от инфекции, а чтобы избежать ответа на неудобный вопрос. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам репортёров, главу правительства попросили "назвать конкретные имена в следующем кабинете министров", на что премьер отреагировал необычно. Он подошёл к представителям СМИ, прикрыл своё лицо медицинской маской и распылил на первые ряды спиртовой спрей.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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