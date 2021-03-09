Мастер-класс по ответам на неудобные вопросы: премьер Таиланда опрыскал журналистов антисептиком, когда речь зашла о новом кабмине
По словам репортёров, так он отреагировал на вопрос о будущих министрах.
Мастер-класс по ответам на неудобные вопросы: премьер-министр Таиланда опрыскал журналистов антисептиком. Видео © Twitter / Saksith Saiyasombut
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча опрыскал журналистов дезинфицирующим средством во время пресс-конференции в Доме правительства в Бангкоке, но не для защиты от инфекции, а чтобы избежать ответа на неудобный вопрос. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам репортёров, главу правительства попросили "назвать конкретные имена в следующем кабинете министров", на что премьер отреагировал необычно. Он подошёл к представителям СМИ, прикрыл своё лицо медицинской маской и распылил на первые ряды спиртовой спрей.
Ранее Лайф рассказывал, что Таиланд решил вдвое сократить карантин для вакцинированных иностранцев. Правило начнёт действовать с апреля 2021 года.
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