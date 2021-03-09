Мастер-класс по ответам на неудобные вопросы: премьер Таиланда опрыскал журналистов антисептиком, когда речь зашла о новом кабмине

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча опрыскал журналистов дезинфицирующим средством во время пресс-конференции в Доме правительства в Бангкоке, но не для защиты от инфекции, а чтобы избежать ответа на неудобный вопрос. Об этом сообщают местные СМИ.