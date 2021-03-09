В Чите вынесли приговор подростку, который прикурил от свечи в соборе
Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.
Суд назначил 120 часов обязательных работ подростку, который прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе Читы. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, сообщает РИА "Новости".
Стоит отметить, что сторона обвинения требовала приговорить парня к крупному штрафу в полмиллиона рублей и трём годам колонии. Однако суд оказался более благосклонным.
Напомним, преступление молодой человек совершил ещё летом 2020 года. Весь процесс он тогда снял на камеру и после опубликовал ролик в соцсетях. Позже подросток извинился за свой поступок, отметив, что сделал это "по своей глупости и тупости".
А ранее Лайф писал, что в Ставрополе подростки вытоптали на снегу пентаграмму возле храма. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало бурную полемику о том, нужно ли за это наказывать детей. Некоторые считают, что данный акт можно отнести к статье об оскорблении чувств верующих.
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