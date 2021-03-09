В Чите вынесли приговор подростку, который прикурил от свечи в соборе

Стоит отметить, что сторона обвинения требовала приговорить парня к крупному штрафу в полмиллиона рублей и трём годам колонии. Однако суд оказался более благосклонным.

Напомним, преступление молодой человек совершил ещё летом 2020 года. Весь процесс он тогда снял на камеру и после опубликовал ролик в соцсетях. Позже подросток извинился за свой поступок, отметив, что сделал это "по своей глупости и тупости".