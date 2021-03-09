В Подмосковье жених и невеста погибли при загадочных обстоятельствах

6 марта на юге Подмосковья жених и невеста были найдены мёртвыми в ванне, их тела были полностью обнажены. Причину странной смерти молодых людей пытаются установить следователи. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".

Как сообщает издание, 6 марта около 22:30 мск хозяин дома в Ленинском городском округе вернулся в своё жилище и обнаружил в ванне голые бездыханные тела 29-летнего сына и его 20-летней невесты. При этом из крана текла тёплая вода, но пробка не была закрыта.

"Сначала я подумал, что они спят, и даже прикрикнул на них, но никакой реакции не последовало, и я понял, что случилась беда. Пульс у них уже не прощупывался. Я сразу же позвонил в 112 и сообщил о случившемся", — рассказал мужчина.

Прибывшие на место медики констатировали смерть молодых людей. При этом отмечается, что ни врачи, ни судмедэксперт не обнаружили на телах погибших никаких повреждений, которые могли бы привести к смерти. Кроме прочего, при осмотре дома полицейские нашли блистер из-под лекарства в мусорном ведре, в нём не было четырёх таблеток.

По словам отца погибшего, его сын трудился кладовщиком, но недавно похвастался, что нашёл новую работу, связанную с компьютерами, и что его зарплата теперь будет заметно больше. Как отметил мужчина, молодой человек иногда принимал безрецептурный препарат — у него были какие-то боли в области сердца. Также в юности парень перенёс серьёзную травму головы, однако на здоровье почти не жаловался, впрочем, как и его невеста, которая не пила и не курила. За употреблением запрещённых препаратов влюблённые никогда замечены не были.

В настоящее время по факту гибели молодого мужчины и девушки Следственный комитет проводит проверку.

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