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Суд в Москве арестовал экс-полицейского, который в белой горячке мог убить шестилетнего сына

Под стражей предполагаемый злоумышленник проведёт два месяца.

9 марта 2021, 16:09

Суд арестовал экс-полицейского, подозреваемого в убийстве своего 6-летнего сына. Видео © Пресс-служба суда

Чертановский суд Москвы арестовал 39-летнего бывшего полицейского Илью Х., которого подозревают в убийстве собственного шестилетнего сына.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 мая 2021 года", — озвучила судья.

Спокойный и непьющий: Лайф пообщался с соседями москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

Спокойный и непьющий: Лайф пообщался с соседями москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

Напомним, тело шестилетнего мальчика было найдено в одной из квартир Москвы в ночь на 8 марта. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. После случившегося его уволили из органов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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