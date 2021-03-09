"Я научу тебя плясать под дудочку": Белоруссия отправит на Евровидение "голос народа"

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Белоруссию на песенном конкурсе Евровидение в 2021 году представит группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), которая исполнит песню "Я научу тебя". Решение приняла Белтелерадиокомпания, сообщается в телеграм-канале ATN NEWS.

"В этот раз минимум гламура и пафоса! Только голос народа от группы из народа!" — отмечается в сообщении.

Текст песни достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека.

"Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку, Я научу тебя ходить по струночке, Ты будешь всем доволен, рад всему", — звучит первая часть припева.

Как сообщает телеграм-канал, история группы началась около десяти лет назад, когда на мероприятии встретились музыканты одного из коллективов и команда КВН. Артисты начали вместе творить, и вскоре весёлые песни на популярные мотивы сменились авторскими композициями. Отмечается, что после "известных событий" в Белоруссии исполнители создали проект "Галасы ЗМеста" — и их песни стали популярными.

Группа "исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах и политической ситуации в стране", пишет портал Tut.by.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве.

Ранее Лайф рассказывал, что Россию на Евровидении представит певица Манижа. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Однако далеко не все представители российского шоубиза солидарны с таким выбором. Так, например, музыкант Юрий Лоза заявил, что артистка никому не интересна в России. А художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева считает, что песня Манижи проигрывает для уровня Евровидения.

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