Ложь школьницы стала причиной убийства французского учителя, обезглавленного террористом

Школьница, которая обвинила французского учителя Самюэля Пати в исламофобии, призналась следователям, что солгала. Об этом сообщает телеканал France 2. Впоследствии педагог был обезглавлен.

"Да, я солгала, я не видела карикатур", — сказала 13-летняя девочка.

О карикатурах на пророка Мухаммеда она рассказала отцу, который написал об этом в Сети, упомянув имя учителя и название учебного заведения. По словам школьницы, на ложь она пошла из-за своей сестры-близнеца, прилежной ученицы. Подросток не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивает дочерей.

Её адвокат Мбеко Табула заметил, что девочке было сложно признаться в собственной лжи из-за страха. Школьнице предъявили обвинение в заведомо ложном доносе и поместили под надзор правоохранительных органов. Она переведена на заочное обучение.

Впервые случившееся прокомментировали родители погибшего учителя через своего адвоката. По их словам, заявление школьницы запоздало и не оправдывает её, но оно было необходимо. Юрист Виржини Ле Рой уточнила, что Пати никогда не выделял мусульман на своих уроках и не просил их выходить из класса.

Напомним, шокирующее убийство произошло во Франции 16 октября 2020 года. 18-летний парень с ножом набросился на местного учителя и обезглавил его. Поводом для такой жестокости стала демонстрация преподавателем карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока. Полицейские ликвидировали нападавшего при попытке оказать сопротивление во время задержания. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом.

Авторы