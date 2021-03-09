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МИД РФ отреагировал на приговор турецкого суда причастным к убийству посла Андрея Карлова

Москва рассчитывает, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства.

9 марта 2021, 15:41
<p>Фото © ТАСС / Diego Cupolo / NurPhoto via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Diego Cupolo / NurPhoto via ZUMA Press

МИД России удовлетворён тем фактом, что правоохранительная и судебная системы Турции наконец вынесли решение по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, этот трагический инцидент оставил тяжёлый след в истории современных российско-турецких отношений. Напомним, что по приговору суда пятеро фигурантов получили пожизненное, девятерых приговорили к срокам от пяти до 15 лет, пятеро были оправданы.

Турецкий суд вынес приговоры по делу об убийстве российского посла Карлова

Турецкий суд вынес приговоры по делу об убийстве российского посла Карлова

"Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы даёт основания полагать, что они прошли это тяжёлое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", — отмечается в сообщении МИД.

Москва по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за убийство несут "определённые круги, которые накануне преступления искусственно нагнетали в СМИ и социальных сетях негативную атмосферу вокруг действий России в Сирии".

В Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова

В Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова

"Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Преступник прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности и несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления. Киллера — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте.

Подозреваемого в убийстве посла РФ Карлова выследили по камерам — видео

Подозреваемого в убийстве посла РФ Карлова выследили по камерам — видео

По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком. Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один. В итоге обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе проповеднику Фетхуллаху Гюлену. В обвинительном заключении указывается, что убийство Карлова — это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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