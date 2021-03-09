МИД РФ отреагировал на приговор турецкого суда причастным к убийству посла Андрея Карлова

МИД России удовлетворён тем фактом, что правоохранительная и судебная системы Турции наконец вынесли решение по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, этот трагический инцидент оставил тяжёлый след в истории современных российско-турецких отношений. Напомним, что по приговору суда пятеро фигурантов получили пожизненное, девятерых приговорили к срокам от пяти до 15 лет, пятеро были оправданы.

"Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы даёт основания полагать, что они прошли это тяжёлое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", — отмечается в сообщении МИД.

Москва по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за убийство несут "определённые круги, которые накануне преступления искусственно нагнетали в СМИ и социальных сетях негативную атмосферу вокруг действий России в Сирии".

"Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Преступник прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности и несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления. Киллера — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте.

По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком. Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один. В итоге обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе проповеднику Фетхуллаху Гюлену. В обвинительном заключении указывается, что убийство Карлова — это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям.

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