Названа дата открытия Греции для туристов

Греция собирается открыться для иностранных туристов к 14 мая, если позволит ситуация с коронавирусом. Речь идёт о гостях не только из ЕС, но и из третьих стран, в том числе России. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

"В этом году и всегда всё, что вам нужно, — это Греция (таков слоган туристического сезона 2021 года. — Прим. Лайфа). Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, всё, что вам нужно, — это Греция", — цитирует министра агентство АМНА.

Главные условия для туристов — прививка от ковида, отрицательный тест и наличие антител. Кроме того, путешественников могут направить на выборочную проверку, для неё будет использоваться экспресс-тест, и изоляции в ожидании результатов анализов не потребуется. Все расходы понесут местные власти, для иностранных гостей дополнительных трат не будет. Кроме того, на туристов распространятся все санитарные правила, которые соблюдают сами жители Греции.

До 14 мая Греция может в "пилотном режиме" открыться для стран ЕС, а также тех государств, которые активно проводят вакцинацию, например для Израиля, добавил Теохарис.

А ранее стало известно, что с 25 марта 2021 года для туристов открываются Сейшельские острова. Полететь туда смогут иностранные туристы, за исключением граждан ЮАР, где недавно был обнаружен новый штамм коронавируса.

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