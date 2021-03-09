Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского попал в шорт-лист премии BAFTA

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошёл в короткий список претендентов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом режиссёр сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошёл в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм". Победители будут объявлены 11 апреля", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за картину "Дорогие товарищи!". Также стало известно, что фильм выдвинули от России на "Оскар". "Дорогие товарищи!" посвящены событиям 1962 года, получившим известность как расстрел в Новочеркасске. Съёмки прошли на месте событий — в Ростовской области. Главную роль в драме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.

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