В Минспорта опровергли сообщения об отставке Матыцина
Он возглавляет ведомство с января 2020 года.
Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Сообщения о том, что министр спорта России Олег Матыцин подал в отставку, не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-служба Минспорта.
"Данная информация не соответствует действительности", — сказали там.
Матыцин занимает пост министра спорта РФ с января 2020 года. А с 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минспорта поддержал идею замены российского гимна на Олимпиаде на "Катюшу". Такое предложение выдвинули в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
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