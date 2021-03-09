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В Минспорта опровергли сообщения об отставке Матыцина

Он возглавляет ведомство с января 2020 года.

9 марта 2021, 16:04
<p>Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сообщения о том, что министр спорта России Олег Матыцин подал в отставку, не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-служба Минспорта.

"Данная информация не соответствует действительности", — сказали там.

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Матыцин занимает пост министра спорта РФ с января 2020 года. А с 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минспорта поддержал идею замены российского гимна на Олимпиаде на "Катюшу". Такое предложение выдвинули в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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