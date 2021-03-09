Политолог назвал "популизмом" заявление Зеленского о готовности к личной встрече с Путиным
Сейчас украинскому лидеру необходимо поднимать рейтинг своей партии, и такие слова как раз кстати.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ, Eibner-Pressefoto / EXPA / Schroetter
Шансов на личную встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского мало, все нынешние разговоры об этом являются популизмом. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Леонид Савин.
"Я думаю, шансов на личную встречу у него мало. Есть определённый формат — и его надо придерживаться. Украина не выполняет своих обязательств по ранее принятым соглашениям, поэтому ему, наверное, стоит подумать, как выполнить предыдущие обязательства, а потом уже просить о новых встречах", — отметил Савин.
Политолог заметил, что в ближайшее время идея встречи бесперспективна, по крайней мере, с позиции России. А тему Крыма обсуждать бессмысленно, так как полуостров является российской территорией.
Заявления Зеленского о встрече Савин назвал популизмом, так как рейтинг партии украинского президента идёт вниз и ему необходимо убедить граждан в правильности своих действий.
"Естественно, ему надо делать заявления, которые соответствовали бы желаниям украинских граждан и, возможно, нашим. С нашей стороны, скорее всего, будет какая-то протокольная реплика, но дальше этого дело не пойдёт", — заверил политолог.
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