Политолог назвал "популизмом" заявление Зеленского о готовности к личной встрече с Путиным

Шансов на личную встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского мало, все нынешние разговоры об этом являются популизмом. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Леонид Савин.

"Я думаю, шансов на личную встречу у него мало. Есть определённый формат — и его надо придерживаться. Украина не выполняет своих обязательств по ранее принятым соглашениям, поэтому ему, наверное, стоит подумать, как выполнить предыдущие обязательства, а потом уже просить о новых встречах", — отметил Савин.

Политолог заметил, что в ближайшее время идея встречи бесперспективна, по крайней мере, с позиции России. А тему Крыма обсуждать бессмысленно, так как полуостров является российской территорией.

Заявления Зеленского о встрече Савин назвал популизмом, так как рейтинг партии украинского президента идёт вниз и ему необходимо убедить граждан в правильности своих действий.

"Естественно, ему надо делать заявления, которые соответствовали бы желаниям украинских граждан и, возможно, нашим. С нашей стороны, скорее всего, будет какая-то протокольная реплика, но дальше этого дело не пойдёт", — заверил политолог.

Ранее украинское издание назвало санкции США в отношении бизнесмена Игоря Коломойского чёрной меткой для Владимира Зеленского. Вашингтон, обвинивший олигарха в "причастности к значительной коррупции", добивается, чтобы президент начал уголовное производство в отношении предпринимателя.

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