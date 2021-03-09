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Украинский тиктокер смонтировал видео, от лица пилота предложив россиянам "выпрыгнуть над Крымом" прямо на лету

А после того, как соцсеть удалила ролик, обвинил её в цензуре.

9 марта 2021, 16:16

Украинский блогер смонтировал запись и предложил россиянам выпрыгнуть над Крымом. Видео © Телеграм-канал ДАНИЛО ГАЙДАМАХА

Тиктокер Данило Гайдамаха попытался развеселить подписчиков и смонтировал видео из самолёта с оригинальной звуковой дорожкой. В нём он от лица украинских пилотов сообщил пассажирам, что в данный момент они пролетают над Крымом, назвав полуостров украинским, а путешественникам из России посоветовал выпрыгнуть прямо там.

Однако руководство социальной сети такой "юмор" не впечатлил, ролик был удалён модераторами. Это привело блогера в бешенство.

"Тикток", заблокируй, пожалуйста, Россию. А вам, дорогие подписчики, я хочу напомнить, что на Украине нет офиса "Тиктока", весь контент модерирует московский офис", — сказал Гайдамаха в обращении.

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Он также призвал всех подписать петицию за открытие украинского офиса соцсети. На сегодняшний день её поддержало 677 человек из необходимых 25 тысяч.

Ранее в Крыму назвали "путём в никуда" призыв бывшего украинского посла к разрыву дипотношений с Россией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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