МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну из-за участия в "дне проклятых солдат"
Для Минска неприемлемы героизация военных преступников и циничное оправдание геноцида белорусского народа, отметили в ведомстве.
Фото © Shutterstock
МИД Белоруссии предложил покинуть страну консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку, который грубо нарушил Венскую конвенцию о консульских сношениях. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Там уточнили, что в министерство был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский.
"Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвящённом "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодёжных организаций", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что позиция Минска в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — банды Бурого — остаётся неизменной и неоднократно доводилась до представителей Польши. Республика считает абсолютно неприемлемыми героизацию военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, а также "грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма".
"И Белоруссия, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне", — отметили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Минск не ставит под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой, однако в Белоруссии разжигание расовой, национальной, религиозной и какой-либо другой вражды или розни, реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.
Ранее Лайф рассказывал, что в Турции после возмущения Украины со скульптуры стёрли карту России. Поводом для недовольства стало изображение Крыма в составе РФ.
Лента новостей
В Подмосковье жених и невеста погибли при загадочных обстоятельствах
сегодня в 16:40
Политолог назвал "популизмом" заявление Зеленского о готовности к личной встрече с Путиным
сегодня в 16:24
Украинский тиктокер смонтировал видео, от лица пилота предложив россиянам "выпрыгнуть над Крымом" прямо на лету
сегодня в 16:16
Выбор редакции
"Я научу тебя плясать под дудочку": Белоруссия отправит на Евровидение "голос народа"
Диагноз от "хорошего мальчика": в Польше служебных собак учат выявлять коронавирус по запаху
Букингемский дворец ответил на заявления Меган Маркл о расизме в королевской семье
Врач заявил о вероятном изнасиловании Легкоступовой перед смертью
Фантастическое зрелище: на Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка — видео
Комментариев: 0