МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну из-за участия в "дне проклятых солдат"

МИД Белоруссии предложил покинуть страну консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку, который грубо нарушил Венскую конвенцию о консульских сношениях. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Там уточнили, что в министерство был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский.

"Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвящённом "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодёжных организаций", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что позиция Минска в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — банды Бурого — остаётся неизменной и неоднократно доводилась до представителей Польши. Республика считает абсолютно неприемлемыми героизацию военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, а также "грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма".

"И Белоруссия, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне", — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Минск не ставит под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой, однако в Белоруссии разжигание расовой, национальной, религиозной и какой-либо другой вражды или розни, реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.

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