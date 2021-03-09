Многодетным россиянам продлили льготы на отпуск
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Речь идёт о многодетных семьях с тремя и более детьми.
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому продлевается льгота для многодетных родителей по оформлению удобного времени для отпуска. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, согласно закону, работники продолжают сохранять за собой право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Однако изменился предельный возраст детей, при достижении которого можно воспользоваться этим правом. Если ранее такой отпуск предоставлялся работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, то теперь — до 14.
Ранее Лайф писал, что многодетным родителям могут дать дополнительные голоса на выборах. Автор инициативы считает, что таким образом можно поднять социальный статус многодетных семей, в том числе в общественно-политической сфере.