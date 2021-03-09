Многодетным россиянам продлили льготы на отпуск

Так, согласно закону, работники продолжают сохранять за собой право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Однако изменился предельный возраст детей, при достижении которого можно воспользоваться этим правом. Если ранее такой отпуск предоставлялся работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, то теперь — до 14.